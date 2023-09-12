17 سبتمبر.. فتح باب الاشتراك لعضوية صندوق التأمين للعاملين بمحافظة الجيزة

اعلن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء ووحداته المحلية، فتح باب الاشتراك لعضوية الصندوق وذلك برئاسة هشام الجندي للعاملين المثبتين بالدفعة الثانية بديوان عام المحافظة ومدينة الجيزة والأحياء التابعة وهي ( حي العمرانية - حي الطالبية - حي الهرم - حي بولاق الدكرور - حي العجوزة - حي الدقي - حي جنوب الجيزة - حي إمبابة - حي المنيرة الغربية) وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣.

وأشار الصندوق، إلي أنه على الراغبين في الاشتراك التقدم بطلب رسمي إلي إدارة الصندوق بمقره بديوان عام محافظة الجيزة وعنوانه ٤٠٦ شارع الاهرام - الجيزة طبقا للنموذج المرفق بالإعلان والمؤشر عليه من إدارة الاستحقاقات وإدارة الموازنة بجهة عمله ومعتمد بخاتم شعار الجمهورية ٠