محافظ أسوان: تنكيس الأعلام ورفع درجة الاستعداد لحين انتهاء إعصار دانيال

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية ، بالإضافة إلى المدارس، وإلغاء أى احتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان الحداد لمدة 3 أيام تضامناً مع ضحايا شعبى المغرب وليبيا الشقيقين عقب موجه الزلازل والأعصار التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية.

وكلف المحافظ برفع درجة الإستعداد خلال الفترة الحالية، وحتى انتهاء إعصار دانيال الذى اجتاح عدد من المحافظات، على أن يتم منع الإجازات بكافة أقسام المستشفيات، والتنسيق المتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومديرية الصحة وغرف العمليات الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مع توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية .

ووجه المحافظ أيضاً بقيام مديرية الصحة بتوفير مضادات السموم وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين، وتوفير آسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، فضلاً عن وجود أطباء وفنيين بأقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم .

وشدد على أهمية التأكد من توافر ماسكات الأكسجين وتوافر الأمصال، مع تجهيز فريق الانتشار السريع لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة عند الاحتياج إليهم ، وتوفير وسائل نقل مناسبة لأداء أعمالهم على أكمل وجه .