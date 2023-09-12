بالصور.. "العمل" يفتتح ملتقى توظيف يوفر فرص عمل لشباب أسيوط

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسيوط لملتقى توظيف يوفر 550 فرصة عمل توفرها 12 شركة، برواتب مجزية، للشباب من الجنسين، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في تخصصات عديدة، وذلك بفندق الوطنية بشارع الجمهورية، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال وجمعية الطفولة والتنمية.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف بما يساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن الملتقى شهد إقبال كبير من الشباب، حيث يوفر فرص للعمل في تخصصات: مندوب مبيعات، وموظف فرع، وأفراد أمن، ومشرفين بيع، وأخصائي تمويل، ومهندسين، ومحاسبين، وفنيين، وسائقين، ومدرسين، وعمال عاديين.

كما أنه تتميز الفرص المتوفرة بتحرير عقود عمل، وتأمين صحى واجتماعى، كما ستقوم الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل بمتابعة نتائج شغل تلك الوظائف في المنشآت التي وفرت الفرص.

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