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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلاف على سعر "جراب".. ضبط المتهم بقتل صاحب محل هواتف محمولة في الطالبية

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة التعدى على مالك محل هواتف محمولة ووفاته،  وضبط مرتكب الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر. بالإنتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجنى عليه ونجله بالمحل خاصته حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص لخلاف على سعر جراب هاتف محمول، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم).. وبمواجهة المتهم  اعترف امام اللواء محمد الشروقاي  مديرالإدراة العامة لمباحث الجيزة،  بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن الجيزة
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