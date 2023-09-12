صلاح عبدالله في حواره لـ"البوابة نيوز": لا تشغلنى البطولة المطلقة والمهم إدارة مشوارى بشكل يناسبنى.. واعتز بتكريمى من المهرجان القومى للمسرح.. المسرح الآن اختلف من حيث الانتشار والشهرة والمال

محمد صبحى صاحب فضل علىّ وشجعنى لإكمال مسيرتى فى التمثيل

عادل إمام نجم النجوم وقيمة فنية وقدم مشوارا يصعب تكراره

سفاح الجيزة لون من ألوان الفن وله جمهور وطالما مكتوب التصنيف العمرى فلا توجد مشكلة في تقديمه

رسالتى لمحمد صلاح أن يكمل مسيرته البطولية العالمية

المهرجانات الفنية قادرة على الترويج للسياحة.. ونمتلك مدنًا سياحية عظيمة

أحمد فهمى بيغير جلده فنيًا ببراعة

الفنان صلاح عبد الله أو الجوكر الفنى، فنان قدير قدم مسيرة فنية حافلة، واستطاع أن يجمع بين مثلث الفن بأضلاعة سينما ومسرح ودراما، ونجح فى كل منها بنفس التميز والإبداع، قدم مختلف الألوان الفنية بين الخير والشر، وأبدع فى الكوميدى وعلى النقيض أسر القلوب فى أدوار الفساد والتجبر، يمتلك مرونة فنية كبيرة سمحت له أن يظهر مع كل الأجيال الفنية السابقة له والحالية والتالية، تم تكريمه من ضمن المكرمين العشرة فى المهرجان القومى للمسرح على إسهاماته ومشواره المسرحى، «البوابة» التقت الفنان صلاح عبدالله ليتحدث عن رحلته ومشواره الفنى الكبير والكثير من التفاصيل، ومسلسل «سفاح الجيزة» المعروض حاليا ورأيه فى قرار لاعبنا المصرى محمد صلاح حول مصيره من الإنتقال للدورى السعودى، وإلى نص الحوار.

فى البداية مبروك نجاح مسلسل "سفاح الجيزة" كيف استقبلت الدور، وما الذى دفعك لقبول العمل؟

- أنا فى المسلسل فى عرف الفن "ظهور خاص"، ولكنه شخصية محورية فى الأحداث فهو من يفتح الباب لسلسال الجرائم، إلى جانب فريق العمل والورق والإخراج والأبطال، المنظومة كلها من جعلتنى أشارك وأقبل الدور.

ألم تخش طبيعة المسلسل وهى مليئة بالجرائم، ويصنف من الأعمال الدموية وما يتبع ذلك من بعض الإنتقادات؟

- ليست المره الأولى أشارك فى أعمال مثل تلك النوعية، إلى جانب أن أعمال الجريمة والغموض هى نوع من أنواع الفن الذى يقدم ويلقى نجاحا كبيرا، لم أتردد ولم أخش وخاصة نحدد الفئة العمرية فى التنويه قبل عرض الحلقات.

كيف ترى أحمد فهمى ومحاولة تغيير الجلد بعيدا عن الكوميديا؟

- رائع وممتاز، والبدايه بجرأة شديدة فى دور صعب كثيرا، وهو متقن له ببراعة وممسك بأدواته كفنان، وخير تقديم له بعيدا عن الكوميديا.

كيف ترى دراما المنصات وهل أضافت شريحة جديدة لجمهور الدراما؟

- فى الوقت الحالى بدأت تأخذ مكانتها، وبدأت تثبت أقدامها خاصة والشريحة الأكثر متابعة لها فى البداية هم الشباب عبر هواتفهم المحمولة، والآن أصبح الجميع يتابعها إلى جانب أنها خلقت موسم موازى للموسم الرمضانى، أى أننا أصبحنا نقدم دراما طوال العام وهو مكسب كبير للجمهور وللصناعة وللعاملين.

كيف ترى ما تقدمه المنصات من قلة عدد الحلقات بين 8 إلى 15، هل تنافس دراما الـ 30 حلقة أم تحل محلها يوما؟

- ما يحكمنا هو الجودة، وهل العمل يتطلب عدد حلقات صغير أم من الممكن أن يقبل عدد 30 حلقة، ولكن فى حقيقة الأمر المسلسلات الأكثر جذبا هى ذات الحلقات القليلة لطبيعة العصر وسرعته وطبيعة المشاهد، إلى جانب أحيانا تجد المسلسل الـ 30 حلقة يصاب بداء التطويل من أجل أن ينتهى مع الحلقة الثلاثين.



صلاح عبدالله بكل التاريخ الفنى الكبير ومشوار فنى ملىء بالأعمال الفنية.. لم نرى لك بطولة مطلقة ما السبب؟

- من البداية تنبهت لذلك الطريق، لأنه لا يوجد ممثل أو فنان هو من يطلب، ولا يوجد ممثل تأتى له بطوله مطلقة ويرفض، لذلك لابد أن تكون متصالحًا مع نفسك وكيف ستدير مشوارك الفنى، ولكن لا يمنع أنى تصدرت بعض الأعمال الفنية ومن ضمنها المسرح على وجه التحديد، ثم أخذت عهدا على نفسى أن أشارك فى بطولات جماعية وظهور خاص وضيف شرف، كل على حسب طبيعة العمل وقيمة الدور.

على ذكر الدراما.. ما رأيك فى مهرجان القاهرة للدراما وإقامته بمدينة العلمين؟

- المهرجان كان أكثر من رائع، وأعجبت به كثيرًا وبالتنظيم والحضور، شىء مشرف كثيرًا.

< وكيف ترى مهرجان العلمين وتنظيم مصر لأهم المحافل الترفيهية والفنية فى الوقت الحالى؟

مهرجان العلمين كان عظيما فى كل شىء، من المكان حيث المدينة ذات الطابع التاريخى والجمالى والسياحى، وعلى مستوى تنظيم الحدث ونجاح مبهر فى كل التفاصيل، ويمثل خطوة هامة لابد من تكرارها لكثير من المهرجانات فى تلك المدينة الساحرة.

كيف ترى دور الفن فى الترويج للسياحة خاصة من خلال المهرجانات الفنية مثل الجونة والعلمين؟

- الفن قادر على الترويج للسياحة من خلال تلك المدن ذات الطابع الجمالى والساحلى، مع ما تم فى العلمين من سياحة رياضية، لكن أرى أيضا أننا نستطيع استغلال المدن الأثرية وما أكثرها فى بلدنا الحبيب، أشعر أننا لدينا الكثير من عوامل الإبهار والجذب السياحى ولكن لم نستغله بشكل حقيقى.

بمناسبة المهرجانات.. حدثنا المهرجان القومى للمسرح ووجهة نظرك فى الدورة بشكل عام؟

- الدورة كانت ناجحه بشكل فاق كل التصورات، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان استطاع أن يخلق حالة من الحب والود كانت تسيطر على كل الأجواء، إلى جانب ذكاء كبير فى إدارة الملف الإعلامى حيث تنبه الكثير للمهرجان قبل بدأ الدورة، وهذا شىء جديد على مهرجانات المسرح.

وكيف استقبلت التكريم على مشوارك الكبير فى المسرح؟

كان إحساسا رائعا، والتكريم بالنسبة للفنان هو بمثابة تقدير ويشعره بالفخر والحب وأنه قدم شيئًا لبلده ولجمهوره.

وماذا عن قرار الإدارة بتكريم الأحياء فقط ولن يتم تكريم الفنانين الراحلين؟

- وجهة نظر الإدارة فى القرار أنه لماذا ننتظر الفنان حتى يموت ثم نكرمه، الأفضل أن نكرم الفنان فى وقت عطائه وهى خطوه ممتازه، ولو كل عام تم تكريم 10 أسماء مثلما حدث تلك الدورة، سيكون رائعا جدا.

فى المهرجان القومى للمسرح كانت الدورة بإسم الزعيم عادل إمام وفى مهرجان الدراما وجه الفنان يحيى الفخرانى كلمة للزعيم.. كيف رأيت ذلك؟

- عادل إمام ده نجم النجوم ويستحق كل حاجه تقدير واحترام، مسيرةعظيمة من العطاء الفنى والإخلاص لمهنته، فنان كبير وتاريخ فنى لم ولن يأتى مثله ليس فقط عربيا ولكن على مستوى العالم، كيف يستطيع فنان أن يستمر على رأس الهرم الفنى فى القمة عدد السنوات المتتالى هذا، وأيضا بمحتوى فنى يخدم ويهتم لقضايا المواطن والمجتمع، مسيرة فنية وتاريخ فنى بستحق عليه كل التكريمات.

كيف أضاف لك مسرح محمد صبحى فنيا؟

- محمد صبحى مدرسة خاصة جدا، فنان يعشق المسرح لدرجة لم أرها فى حياتى، حتى يومنا هذا مستمر فى المسرح ويقدم مسرح فى مكان بعيد مثل مدينة سنبل، وجمهوره يسير خلفه والعرض كامل العدد، وأنا أحد تلاميذ محمد صبحى وله فضل عليّ وهو السبب فى احترافى مهنة التمثيل.

لماذا يشارك أبطال السينما فى الدراما ولكن لا يوجد اهتمام بالمسرح إلا بالقليل منهم؟

- الوضع فى المسرح اختلف عن السابق كثيرا، على مستوى الانتشار وعلى المستوى المادى.

لماذا نصحت الفنان أحمد عز أن يقدم مسرحًا؟

- أحمد عز فنان كبير، وعملت معه الكثير من الأعمال الفنية واختلطت به فنيا وإنسانيا، وهو أحد نجوم الصف الأول، ولكن دائما أرى أن المسرح يصقل الموهبة أكثر، ويفتح أبواب بداخل الفنان تساعده فى الأداء الفنى، ويضيف خطوط درامية مختلفة للفنان وأحمد كان يفكر وأنا شجعته كثيرًا على تلك الخطوة.

ما الجديد الفنى لديك الفترة المقبله ورمضان المقبل؟

- إلى الآن ليس لدى أى اتفاقات فنية سواء للوقت الحالى أو رمضان المقبل.

فى الختام كنت قد كتبت تعليقا للاعب المصرى محمد صلاح.. كيف ترى الخطوة التى اتخذها؟

- محمد صلاح ابننا، ونحن نقف خلفه فى أى قرار أى ما كان وسندعمه، ولكنى كتبت أنى تمنيت فقط أن يستمر فى فريق ليفربول الإنجليزى ليس سوى لاستكمال التجربة مع كامل احترامى وحبى وتقديرى للدورى السعودى والأشقاء السعوديين، الموضوع فقط خاص بكرة القدم، ومشوار لاعب مصرى نحلم باكتماله وفى الأخير ندعم صلاح ونقف خلفه فى كل قراراته.