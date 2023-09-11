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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. جدول ترتيب مباريات المقاولون العرب موسم 2023-2024

المقاولون
المقاولون
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أقيمت اليوم قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون. العرب كالتالي:

الجولة الأولى: المقاولون العرب ضد بلدية المحلة
الجولة الثانية: الزمالك ضد المقاولون العرب
الجولة الثالثة: سموحة ضد المقاولون العرب
الجولة الرابعة:  المقاولون العرب ضد زد
الجولة الخامسة: الاتحاد ضد المقاولون العرب 
الجولة السادسة: المقاولون العرب ضد الأهلي 
الجولة السابعة: فاركو ضد المقاولون العرب 
الجولة الثامنة:  المقاولون العرب ضد الداخلية
الجولة التاسعة: طلائع الجيش ضد المقاولون العرب
الجولة العاشرة:  المقاولون العرب ضد بيراميدز
الجولة الحادية عشر: البنك الأهلي ضد المقاولون العرب 
الجولة الثانية عشر:  المقاولون العرب ضد انبي
الجولة الثالثة عشر: فيوتشر ضد المقاولون العرب
الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب ضد المصري
الجولة الخامسة عشر: سيراميكا ضد المقاولون العرب
الجولة السادسة عشر : المقاولون العرب ضد الإسماعيلي 
الجولة السابعة عشر : الجونة ضد المقاولون العرب

الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 المقاولون
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