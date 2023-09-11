الدوري الممتاز.. جدول ترتيب مباريات المقاولون العرب موسم 2023-2024

أقيمت اليوم قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون. العرب كالتالي:
الجولة الأولى: المقاولون العرب ضد بلدية المحلة
الجولة الثانية: الزمالك ضد المقاولون العرب
الجولة الثالثة: سموحة ضد المقاولون العرب
الجولة الرابعة: المقاولون العرب ضد زد
الجولة الخامسة: الاتحاد ضد المقاولون العرب
الجولة السادسة: المقاولون العرب ضد الأهلي
الجولة السابعة: فاركو ضد المقاولون العرب
الجولة الثامنة: المقاولون العرب ضد الداخلية
الجولة التاسعة: طلائع الجيش ضد المقاولون العرب
الجولة العاشرة: المقاولون العرب ضد بيراميدز
الجولة الحادية عشر: البنك الأهلي ضد المقاولون العرب
الجولة الثانية عشر: المقاولون العرب ضد انبي
الجولة الثالثة عشر: فيوتشر ضد المقاولون العرب
الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب ضد المصري
الجولة الخامسة عشر: سيراميكا ضد المقاولون العرب
الجولة السادسة عشر : المقاولون العرب ضد الإسماعيلي
الجولة السابعة عشر : الجونة ضد المقاولون العرب