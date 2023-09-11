الدوري الممتاز.. جدول ترتيب مباريات المقاولون العرب موسم 2023-2024

أقيمت اليوم قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون. العرب كالتالي:

الجولة الأولى: المقاولون العرب ضد بلدية المحلة

الجولة الثانية: الزمالك ضد المقاولون العرب

الجولة الثالثة: سموحة ضد المقاولون العرب

الجولة الرابعة: المقاولون العرب ضد زد

الجولة الخامسة: الاتحاد ضد المقاولون العرب

الجولة السادسة: المقاولون العرب ضد الأهلي

الجولة السابعة: فاركو ضد المقاولون العرب

الجولة الثامنة: المقاولون العرب ضد الداخلية

الجولة التاسعة: طلائع الجيش ضد المقاولون العرب

الجولة العاشرة: المقاولون العرب ضد بيراميدز

الجولة الحادية عشر: البنك الأهلي ضد المقاولون العرب

الجولة الثانية عشر: المقاولون العرب ضد انبي

الجولة الثالثة عشر: فيوتشر ضد المقاولون العرب

الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب ضد المصري

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا ضد المقاولون العرب

الجولة السادسة عشر : المقاولون العرب ضد الإسماعيلي

الجولة السابعة عشر : الجونة ضد المقاولون العرب