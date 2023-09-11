رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمة العامة

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة، إجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة أنشطة المركز خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب، والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة، والدكتور حسن عليوة عميد كلية العلوم،والدكتورة ناهد غنیم عميد كلية التربية، والدكتور أشرف هاشم المشرف على مركز الخدمة العامة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وحمدي عبد الرحمن مديرعام الإدارة العامة لخدمة المجتمع،و سماع عبد العزيز المدير المالي والإدارى بالمركز.

وخلال الاجتماع تمت المصادقة علي محضر الجلسة السابقة، ووجه القاصد بضرورة إستغلال مركز الخدمة العامة الاستغلال الأمثل وإضافة المزيد من الأنشطة الإجتماعية والثقافية لخدماته التي يقدمها للمجتمع.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة تحديد أهداف المركز بدقة وتنوع خدماته، وعمل مركزا للتسويق ومركز تدريب علي الحرف اليدوية التي تشتهر وتنفرد بها المحافظة.

وأشار إلي البدء في إعداد مصفوفة برامج تدريبية تحقق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص الموارد البشرية من الطلاب او الخريجين وأهالي المحافظة.

وأضاف أنه تمت الموافقة علي إعداد مجموعة برامج لإعداد فنيين متخصصين في المهن والحرف المختلفة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال.

كما وافق المجلس علي تعديل أسعار بعض الدورات التدريبية في ضوء ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل وإعداد قوائم للمدربين المعتمدين وفق شروط تتفق مع المعايير الدولية.

ويقدم المركز خمس برامج تدريبية متخصصة في اللغات بمستوياتها،ومهارات الحاسب الآلي، والمحاسب المالي المحترف.