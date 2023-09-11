مفتي الجمهورية في جامعة الفيوم لمناقشة رسالة ماجستير

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بحضور الأستاذ الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عجيلة عميد كلية دار العلوم، وذلك اليوم الإثنين الموافق ١١ / ٩ / ٢٠٢٣م.

يذكر أن زيارة فضيلة مفتي الجمهورية وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر لجامعة الفيوم تأتي في إطار رئاسة فضيلته للجنة المناقشة والحكم، الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الباحث: السيد رشدي عبد الواحد شلبي، بكلية دار العلوم، وموضوعها (أثر عود الضمير، في أحاديث الكتب الستة على الخلاف الفقهي: دراسة فقهية مقارنة بالمذاهب الأربعة).

كما تكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من أ.د وجيه عبد القادر شعبان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم (مشرفًا رئيسًا ومناقشًا)، وأ.د صلاح عبد المعز العشيري أستاذ النحو والصرف والعروض ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (مشرفًا مشاركًا ومناقشًا) ، وأ.د محمود قرني محمد أستاذ الشريعة الإسلامية بالكلية (مناقشًا).