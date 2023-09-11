85 % إشغالات الغردقة ومرسى علم السياحية

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن نسب الإشغال الفندقي حاليا في مدينة الغردقة ومرسى علم تقترب من 85%، مشيرا إلى أن الجنسيات الاكثر تواجدا في المدينة هي من اسواق المانيا ، وانجلترا ، وروسيا.

وأضاف خلال اللقاء الصحفي الذي عقده مع وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي، اليوم بالغردقة، لبحث تطوير المطار، أن إيجار الشقق في مدينة الغردقة ارتفع العام الجاري مع اتجاه الإنجليز للبقاء في المدينة لعدة أشهر، كما انها صنفت كمدينة صديقة للبيئة مع تنفيذ عدد من المشروعات التي تعمل على استخدام الطاقة النظيفة.

ولفت المحافظ، إلى أن هناك مشروع لاستزراع 3 آلاف فدان في محيط مطار الغردقة بنبات الجوجوبا والذي يزرع على مياه الصرف الصحي المعالج، موضحا أن هذا النبات يتم استخدامه كوقود حيوي لتموين الطائرات، وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من زراعة أول ألف فدان ويتم العمل الان على توصيل خطوط الري لالفين فدان الأخري.

وفي سياق آخر قال المحافظ أنه جارى العمل على تطوير كل الطرق المؤدية إلي المطار في إطار الاهتمام بجودة الطرق في المدينة مشيرا إلى أن تطوير هذه التطرق تكلف نحو المليار جنيه.