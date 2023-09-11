كشف غموض العثور على جثة طفلين شقيقين في الشرقية

كشف ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس اليوم غموض اختفاء طفلين شقيقين بعد 9 أيام بقرية كفر أيوب والعثور عليهما في حالة تحلل في مياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد.

وتبين أن مرتكبي الواقعة أب ونجله جيران أسرة الطفلين وتم ضبطهما.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلين رحيم ال ح 6 سنوات وشقيقه إسلام ال ح 5 سنوات في حالة تحلل بمياه ترعة بنطاق مركز أبوحماد.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهم منذ 9 أيام بدائرة مركز بلبيس.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: م.ص م ع 65 سنة موظف بالمعاش ونجله 33 سنة جيران أسرة المجني عليهم وان المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهم على رأسهم وخنقهم ووضع الجثتين في شيكارة وساعده نجله في نقل الجثث على موتوسيكل وإلقائهما في مياه ترعة أمام قرية وجرفهم التيار لمكان العثور عليهم.

وتم ضبط المتهمين وتحرر عن الواقعة المحضر 5339 إداري مركز بلبيس لسنة 2023 فيما تم احالتهما للنيابة العامة لمناقشتهما وسماع أقوالهما للوقوف على أسباب مدى ارتكابهما الجريمة وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.