العاصفة دانيال تصل مصر اليوم.. وأمطار ورياح مثيرة للرمال على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وصول العاصفة دانيال السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وأوضحت الأرصاد أن ليبيا تمر بيوم عصيب أمس الأحد حتى اليوم الاثنين بسبب هذه العاصفة وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

ونوهت الأرصاد بأن بقايا العاصفة دانيال تصل إلى مصر وتتأثر غرب البلاد اليوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

وأوضحت الأرصاد أنه تستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجاري، ويكون الانخفاض ملحوظا يوم الجمعة القادم.

ويشهد اليوم الاثنين أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الغربية مطروح والسلوم على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبري والوجة البحري على فترات متقطعة.

ويشهد يوما الثلاثاء والأربعاء المقبلين امطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة والكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس والجمعة القادمين، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.