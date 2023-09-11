ندوة عن السلوكيات النفسية في فاعليات أسبوع شباب الجامعات جامعة حلوان

نظمت لجنة الجوالة بجامعة حلوان ندوة بعنوان السلوكيات النفسية، حاضر بها دكتورة مروة سعيد عويس مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان.

ياتى ذلك في إطار أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة

وتضمنت الندوة عدد من المحاور وهي: مفهوم السلوك الانسانى، أنواع السلوك الانساني، العلاقة بين السلوك الانساني والبيئة الاجتماعية، خصائص السلوك الانسانى، اضطراب السلوك الانسانى، أعراض اضطراب السلوك الإنساني، السلوك العدواني تجاه البشر والحيوانات، أسباب اضطراب السلوك، توقيت ظهور السلوك المضطرب، علاج اضطراب السلوك، دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية فى علاج السلوك المضطرب.



