الاتحاد الألماني يقيل هانز فليك من قيادة المنتخب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة هانز فليك من تدريب "المانشافت" بناءً على الأداء الضعيف للفريق، مشيرا إلى أن رؤوف فولر وهانز وولف وساندرو فاجنر سيتولون مهمة قيادة المنتخب الألماني في المباراة الودية أمام فرنسا المقررة بعد غدٍ الثلاثاء.

وأكد بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، أن هذا القرار كان صعبًا ولكنه حتمي بناءً على أداء المنتخب في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الاتحاد سيسعى لتعيين خليفة لفليك في أسرع وقت ممكن.

وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "اتفق مسؤولو الاتحاد على أن المنتخب يحتاج إلى تغيير، بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة، وبالنسبة لي، يعد هذا أحد أصعب القرارات التي اتخذتها خلال فترة وجودي في المنصب حتى الآن، لأني أقدر فليك ومساعديه، لكن النجاح الرياضي هو الأولوية القصوى للاتحاد، لذلك كان القرار حتميا".

القرار جاء بعد الهزيمة المفاجئة لألمانيا أمام اليابان في مباراة ودية بنتيجة 1-4، في مباراة ودية مساء أمس السبت.

وحقق فليك، فوزًا واحدًا فقط في 6 مباريات خاضها المنتخب في عام 2023، بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2022. ويستعد منتخب ألمانيا لاستضافة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" الصيف المقبل.