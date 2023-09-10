ads
الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد الألماني يقيل هانز فليك من قيادة المنتخب

هانز فليك
هانز فليك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة هانز فليك من تدريب "المانشافت" بناءً على الأداء الضعيف للفريق، مشيرا إلى أن رؤوف فولر وهانز وولف وساندرو فاجنر سيتولون مهمة قيادة المنتخب الألماني في المباراة الودية أمام فرنسا المقررة بعد غدٍ الثلاثاء.

وأكد بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، أن هذا القرار كان صعبًا ولكنه حتمي بناءً على أداء المنتخب في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الاتحاد سيسعى لتعيين خليفة لفليك في أسرع وقت ممكن.

وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "اتفق مسؤولو الاتحاد على أن المنتخب يحتاج إلى تغيير، بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة، وبالنسبة لي، يعد هذا أحد أصعب القرارات التي اتخذتها خلال فترة وجودي في المنصب حتى الآن، لأني أقدر فليك ومساعديه، لكن النجاح الرياضي هو الأولوية القصوى للاتحاد، لذلك كان القرار حتميا".

القرار جاء بعد الهزيمة المفاجئة لألمانيا أمام اليابان في مباراة ودية بنتيجة 1-4، في مباراة ودية مساء أمس السبت.

وحقق فليك، فوزًا واحدًا فقط في 6 مباريات خاضها المنتخب في عام 2023، بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2022. ويستعد منتخب ألمانيا لاستضافة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" الصيف المقبل.

هانز فليك الاتحاد الألماني اليابان المنتخب الألماني مباراة ودية
ads