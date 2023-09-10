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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مى عمر تشارك جمهورها أحدث ظهور لها.. صور

مى عمر
مى عمر
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نشرت الفنانة مى عمر على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديو"إنستجرام"  صوره جديده لها تشارك بها جمهورها.

وظهرت من خلال الصور ترتدى فستان اخضر بشكل مختلف، وأشاد الجمهور والمتابعين بشكل كبير فى التعليقات بإطلالتها.

كانت مى عمر قد إحتفلت بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامى، خلال الأيام القليلة الماضية، برساله خاصه له ومجموعة من الصور تجمعهم بعضهم البعض.

يشار  إلى أن الفنانة مى عمر شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل"علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، تأليف سماح الحريرى والإخراج خالد مرعى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مى عمر هو فيلم "هارلى" بطولة محمد رمضان، مى عمر، محمود حميده، مى كساب، أحمد داش، حسنى شتا، والإخراج محمد سمير.

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IMG_20230909_121914
IMG_20230909_121900
IMG_20230909_121900
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