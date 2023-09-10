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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قمة مصرية تركية بنيودلهي.. السيسي وأوردغان يؤكدان أهمية العمل لدفع مسار العلاقات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي،اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أوردغان حيث تم التأكيد على أهمية العمل لدفع مسار العلاقات بين البلدين.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، وذلك مع كلٍ من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وعثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيدة أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ولي كيانج رئيس الوزراء الصيني، ولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.
 

الرئيس السيسي رجب طيب أوردغان أوردغان تركيا قمة مجموعة العشرين
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