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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 7 هاربين من أحكام بينهم سائق محكوم عليه بـ138 سنة حبس

ضبط وملاحقة المحكوم
ضبط وملاحقة المحكوم عليهم
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 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 

 ضبط (موظف بالمعاش - مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية) محكوم عليه بالحبس (37 سنة وكفالات مالية فى 42 حُكم جزئى بتهم (تبديد ، مبانى).
 ضبط (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية)محكوم عليه بالحبس (72 سنة وكفالات مالية فى 37 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (إيصال أمانة ، تبديد).
 ضبط (عامل  - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) محكوم عليه بالحبس (22 سنة وكفالات مالية فى 31 حُكم (مستأنف، جزئى).
 ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم)محكوم عليه بالحبس(16 سنة وكفالات مالية فى 30 حُكم (مستأنف -جزئى).
 ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) محكوم عليها بالحبس(7 سنوات وكفالات مالية فى 30 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم ( تبديد ، إيصال أمانة).
 ضبط (سائق  - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا ) محكوم عليه بالحبس (138 سنة فـى 56 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (تبديد).
 ضبط (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا)  هارب من المراقبة فـي واقعة قضية " سرقة محل ذهب بالإكراه " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى (190 حكم بتهم "تبديد ، مراقبة") بإجمالى عقوبات بالحبس (10 سنوات و 6 شهور و27 يوم وكفالات مالية).
 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جهود قطاع الأمن العام مديريات الأمن ضبط
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