ضبط 7 هاربين من أحكام بينهم سائق محكوم عليه بـ138 سنة حبس

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



ضبط (موظف بالمعاش - مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية) محكوم عليه بالحبس (37 سنة وكفالات مالية فى 42 حُكم جزئى بتهم (تبديد ، مبانى).

ضبط (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية)محكوم عليه بالحبس (72 سنة وكفالات مالية فى 37 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (إيصال أمانة ، تبديد).

ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) محكوم عليه بالحبس (22 سنة وكفالات مالية فى 31 حُكم (مستأنف، جزئى).

ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم)محكوم عليه بالحبس(16 سنة وكفالات مالية فى 30 حُكم (مستأنف -جزئى).

ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) محكوم عليها بالحبس(7 سنوات وكفالات مالية فى 30 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم ( تبديد ، إيصال أمانة).

ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا ) محكوم عليه بالحبس (138 سنة فـى 56 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (تبديد).

ضبط (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) هارب من المراقبة فـي واقعة قضية " سرقة محل ذهب بالإكراه " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى (190 حكم بتهم "تبديد ، مراقبة") بإجمالى عقوبات بالحبس (10 سنوات و 6 شهور و27 يوم وكفالات مالية).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

