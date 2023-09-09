11 رسالة من الأزهر في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ألقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، كلمة في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي انعقد تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه "الضويني"، خلال كلمته رسائل مهمة جاءت علي النحو التالي:

الفضاء الإلكتروني أصبح أداة فاعلة في أيدي الأمم ولابد من إدراك ما يحمله من تحديات وتهديدات.

علينا حماية فكرنا وثقافتنا وقيمنا من محاولات الاختطاف أو التشويه.

الفضاء الإلكتروني يحتاج إلى قواعد حاكمة وضوابط هادية تمكن من استثماره الاستثمار الأمثل.

التجديد حق من حقوق العقل المسلم وضرورة حياتية للإنسان المسلم.

الإسلام لم يجعل وسائل الدعوة محدودة ولا جامدة وعلى الداعية تنويع أدواته.

تحقيق نهضة الأمم ينطلق من الهوية المستقرة المرتكنة إلى مكونات واضحة.

الصورة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين "ضلال مبين" صنعته التكنولوجيا غير المنضبطة والأقلام المسمومة.

الإرهاب الإلكتروني خطر يصعب تعقب فاعله ومنشئه ومروجه.

الأزهر أنشأ مركزا عالميا لنشر الفتاوى المنضبطة وقطع الطريق على غير المؤهلين.

الشعوب الواعية لا تضع رأسها في الرمال خوفا، بل تقتحم المستقبل بمنهجية مدروسة.

لابد من العمل على زيادة الوعي بما في الواقع من تحديات وأن تقوى ثقة الناس في مؤسساتها.