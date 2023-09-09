محمد أسامة لـ «صالون التنسيقية»: تمكين الشباب داخل الجامعات والاتحادات خطوة مهمة لتأهيلهم للعمل السياسي

قال محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين الشباب داخل الجامعات والاتحادات خطوة مهمة لتأهيلهم للعمل السياسي، لأن هؤلاء الشباب سيشاركون في انتخابات المحليات وغيرها من العمل السياسي.



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل».



وأكد أسامة، على أهمية تجربة الطلاب داخل الجامعات والمشاركة في الاتحادات الطلابية لتنوعها ووجود جميع الفئات والايديولوجيات المختلفة ، مضيفًا أن ممارسة العمل الحزبي مهم داخل الجامعة من خلال تكوين الأسر والمشاركة فيها بفاعلية.



أدار الصالون مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الاشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.