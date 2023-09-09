مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالقليوبية

شهدت منطقة شبين القناطر حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق "نوى - شبين القناطر"، أسفر عن مصرع شخص وأصيب آخر، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم بطريق نوى - شبين القناطر دائرة المركز ووجود جثة ومصاب.

انتقل النقيب محمد مجدي معاون أول المباحث، والنقيب حاتم العطار رئيس وحدة مرور شبين القناطر، والمعاينة تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة أمام منطقة أبو المعاطي، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وأصيب آخر مستقلي الدراجة النارية، وجرى نقلهم للمستشفى والتحفظ على الدراجه والسيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.