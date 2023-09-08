تصفيات يورو 2024.. منتخب البرتغال بالقوة الهجومية أمام سلوفاكيا

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة سلوفاكيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويحل منتخب البرتغال، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره السلوفاكي، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ المنتخب البرتغالي مواجهة الليلة، بالقوة الهجومية المتمثلة في نجم برازيل أوروبا كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي.

ويعاون رونالدو في الخط الهجومي، رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي، رفقة جواو فيليكس المنضم حديثًا إلى برشلونة الإسباني، ومساندة من برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويحتل منتخب البرتغال، صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024 برصيد 12 نقطة، فيما يأتي منتخب سلوفاكيا في الوصافة بـ10 نقاط.

تشكيل منتخب البرتغال

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – أنطونيو سيلفا – نونو مينديز

خط الوسط: برونو فيرنانديز – نونيز – برناردو سيلفا

وفي الهجوم: رافائيل لياو – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.