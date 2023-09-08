الرئيس الأمريكي يصل الهند لحضور قمة العشرين

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة لحضور قمة العشرين المرتقبة والتي تعقد فعاليتها على مدار يومي الـ9 و10 من سبتمبر الجاري.

وسيمثل الصين رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، وليس الرئيس شي جين بينغ، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرجي لافروف مع غياب الرئيس فلاديمير بوتين.

بدأ زعماء دول مجموعة العشرين الوصول إلى العاصمة الهندية، اعتبارا من، اليوم الجمعة، استعدادًا لانطلاق الدورة الثامنة عشر وعلى مدار يومين من قمة الـ20 في نيوديلهي.

وتبحث قمة العشرين عددًا من القضايا العالمية، على رأسها "الحرب في أوكرانيا"، و"إعادة هيكلة الديون"، و"التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري" في إطار مكافحة أزمة تغير المناخ.

وعرضت القناة الأولى بث مباشر لـ لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الهند وتحديدا نيودلهي، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمى بأن الرئيس السيسي سيركز خلال قمة مجموعة العشرين G20، على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، كما سيركز الرئيس السيسي على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.