عمرو سعد يشارك جمهوره كواليس التحضير لفيلم الغربان

نشر الفنان عمرو سعد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة جديدة له من كواليس فيلمه الجديد "الغربان" ليشارك بها جمهوره.

ويعود عمرو سعد إلى إستئناف تصوير الفيلم، والذى توقف لفترة طويلة بسبب التعديلات على المحتوى، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإنتاج الضخم.

الفيلم بطولة عمرو سعد، دينا الشربينى، ماجد المصرى، إلى جانب مشاركة مجموعة من الأبطال من مختلف الأجناس سيتم الإعلان عنهم فى وقت لاحق.

يذكر أن الفنان عمرو سعد شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، ناهد السباعى، والإخراج ياسر سامى.