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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو سعد يشارك جمهوره كواليس التحضير لفيلم الغربان

عمرو سعد
عمرو سعد
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نشر الفنان عمرو سعد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة جديدة له من كواليس فيلمه الجديد "الغربان" ليشارك بها جمهوره.

ويعود عمرو سعد إلى إستئناف تصوير الفيلم، والذى توقف لفترة طويلة بسبب التعديلات على المحتوى، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإنتاج الضخم.

الفيلم بطولة عمرو سعد، دينا الشربينى، ماجد المصرى، إلى جانب مشاركة مجموعة من الأبطال من مختلف الأجناس سيتم الإعلان عنهم فى وقت لاحق.

يذكر أن الفنان عمرو سعد شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، ناهد السباعى، والإخراج ياسر سامى.

IMG_20230908_144352
IMG_20230908_144352
عمرو سعد الأجهر الغربان دينا الشربيني سيد رجب
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