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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إفتتاح مسجد الرحمة بمدينة السباعية بأسوان

إفتتاح مسجد الرحمة
إفتتاح مسجد الرحمة بمدينة السباعية بأسوان
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أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية محمود عليان ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة بإفتتاح مسجد الرحمة بحاجر السباعية ، عزبة نصر التابعة لإدارة أوقاف السباعية ، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة تقديرية تصل لنحو  مليون جنيه ، وعلى مساحة 150 م2 ، ليستوعب أكثر من 500 مصلى حيث قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود ، والتى جاءت بعنوان "حال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع ربه" .

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 127 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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مسجد الرحمة حاجر السباعية أخبار محافظة أسوان
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