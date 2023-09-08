ضبط 3 أشخاص سرقوا تاكسي بالإكراه خلال توصيلهم بالشروق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة أجرة بالإكراه بالقاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وقرر بأنه حال سيره بالسيارة بمنطقة المنيب بالجيزة، استوقفه 3 أشخاص بقصد توصيلهم لإحدى (ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة أجرة بالإكراه بالقاهرة).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) مصاب بجروح وسحجات بالجسم ، وقرر بأنه حال سيره بالسيارة بمنطقة المنيب بالجيزة، استوقفه 3 أشخاص بقصد توصيلهم لإحدى المناطق، وحال سيره بدائرة القسم قام أحدهم بإلقاء مسحوق شطه على وجهة وتعدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وإلقائه خارج السيارة، والاستيلاء عليها وبداخلها (مبلغ مالى- بطاقة الرقم القومى الخاصة به ورخصتى القيادة والتسيير) ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (السيارة "محل البلاغ"- فرد خرطوش وطلقتان – كمية لمخدر الهيروين - سلاح أبيض "كتر") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.