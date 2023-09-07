تصفيات يورو 2024.. منتخب فرنسا يضرب أيرلندا بثنائية

فاز منتخب فرنسا على نظيره الأيرلندي بثنائية دون رد، مساء اليوم الخميس، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

سيطر المنتخب الفرنسي على مجريات اللقاء منذ بدايته، حيث نتجت هذه السيطرة عن هز شباك منتخب أيرلندا في الدقيقة 19 عن طريق أوريلين تشواميني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينهي الديوك الشوط الأول متقدمًا بهذا الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز ماركوس تورام تقدم منتخب فرنسا بهدف ثان في الدقيقة 48، ليصبح المنتخب الفرنسي قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائيات يورو 2024 بهذا الفوز.

بتلك النتيجة، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 15 نقطة على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024، فيما تجمد رصيد منتخب أيرلندا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وكان منتخب فرنسا، بدأ المباراة أمام أيرلندا، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كوندي - أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تشواميني - رابيو - جريزمان

وفي الهجوم: ديمبلي - جيرو - كيليان مبابي.