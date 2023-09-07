مصطفى قمر يهاجم طارق الشناوي بسبب "أولاد حريم كريم" وبشرى ترد

عبر الناقد طارق الشناوي عن استياءه من فيلم أولاد كريم، مشيرا إلى أنه من أسوأ الأعمال الفنية، منتقدا المستوى الفني للفيلم والفنان مصطفى قمر.

لكن انتقاده للفيلم لم يعجب الفنان مصطفى قمر، والذي طالبه بالابتعاد عنه، وهاجمه بشدة، مشيرا إلى أن الرد سوف يأتي من جمهور السينما.

كما حرصت بشرى على دعم مصطفى قمر، وهاجمت طارق الشناوي، واتهمته بأنه يشخصن الأمور مع مصطفى قمر.

وأثارت أزمة مصطفى قمر مع طارق الشناوي الجدل عبر السوشيال ميديا، نظرا لرد الفنان مصطفى قمر على انتقاد فيلمه الأخير، وعدم تقبله للنقد الفني.

https://youtube.com/shorts/PD0XUTp_PEo