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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تقديم الخدمات البيطرية لـ 452 رأس ماشية خلال قافلة بديرمواس بالمنيا

حملات بيطرية بالمنيا
حملات بيطرية بالمنيا
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتوعية المربين بطرق الوقاية، وأهمية تحصين الماشية، وإجراء التحصينات الدورية لتفادي أخطار الأمراض بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت قافلة علاجية مجانية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، بمشاركة أطباء الإدارة البيطرية للمركز، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية لـ 452 رأس ماشية، لافتًا إلي أن الخدمات العلاجية المقدمة شملت مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية وعلاج الأمراض الباطنة والجراحة والفحص التناسلى باستخدام الأشعة، بالإضافة إلى عقد الندوات الارشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي وتم توعية المربين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم.

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