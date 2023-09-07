لاعب برازيلى جديد يقترب من صفوف اتحاد جدة

كشفت بعض التقارير الإسبانية، أن البرازيلى لويز فيليبي لاعب ريال بيتيس يجرى الفحص الطبى، تمهيداً لانتقاله إلى صفوف اتحاد جده السعودى، قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفى بالسعودية.

وذكرت الصحافة الإسبانية عبر مناصات التواصل الاجتماعى "تويتر"، ان الاتحاد يقترب من إتمام صفقة لويز فيليبي من ريال بيتيس، والتى لا تزال هناك بعض التفاصيل النهائية يجب إتمامها قبل التوقيع ولكن الصفقة قريبة.

وأضاف: تشير المصادر إلى أن لويز فيليبي أكمل بالفعل الجزء الأول من الفحص الطبي أمس الأربعاء، قبل آخر 24 ساعة من المفاوضات اليوم.

كان اتحاد جدة يسعى في الساعات الأخيرة فى الميركاتو الصيفي للتعاقد مع قلب دفاع، بعدما كان قريبا من التوقيع مع الإسباني سيرجو راموس، قبل أن يختار اللاعب الانضمام إلى إشبيلية.

