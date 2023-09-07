السولية ومتولي خارج حسابات الأهلي في السوبر الأفريقي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي النادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي ستجمع بينهما في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري .

وتأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة بسبب الإصابة.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن عمرو السولية يحتاج لما يقرب من أسبوعين؛ من أجل العودة للمشاركة مرة أخرى مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد تجدد الإصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف المصدر أن محمود متولي مدافع الفريق أيضًا لن يلحق بمباراة كأس السوبر الإفريقي، بسبب إصابته على مستوى العضلة الخلفية.

وأشار إلى أن "متولي" اشتكي من الإصابة في نهاية معسكر النمسا ويحتاج من 4 إلى 5 أسابيع للعودة للمشاركة مع الأهلي بشكل طبيعي.

كما يفتقد الأهلي أيضا الثنائي كريم فؤاد وأكرم فؤاد في مباراة السوبر الإفريقي، رغم عودتهما لخوض التدريبات الجماعية بشكل جزئي، إلا أنهما يحتاجان لفترة أخرى قبل خوض المباريات خاصة أنهما عائدان من غياب لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي.