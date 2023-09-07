البرهان يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة (فيديو)

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ثالث زيارة خارجية له منذ بداية الصراع.

وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر أمس الأربعاء، مرسومًا دستوريًا يقضي بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم - إن الفريق أول ركن البرهان، وجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.