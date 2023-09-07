بمشاركة ١٨٥ شابا وفتاة.. صالون برلماني في مركز شباب طما بسوهاج

نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، فعاليات الصالون البرلماني بمركز شباب مدينه طما، اليوم الخميس، تحت شعار " عشرون عامًا برلمان شباب " بمشاركة ١٨٥ شابًا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب والطلائع ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، في إطار فاعليات مبادرة « صيف شبابنا » ،التي أطلقتها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

حضر فعاليات الصالون محمد زكريا وكيل المديريه للرياضة و يسري كفافي وكيل المديريه للشباب والنائبة الدكتورة غادة الضبع عضو مجلس النواب والنائب الدكتور محمود أبو سديرة عضو مجلس الشيوخ والنائب اللواء مجدي القاضي عضو مجلس الشيوج والنائب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوج

تضمنت فعاليات الصالون تنفيذ محاكاة جلسة برلمانية لاعضاء برلمان الشباب والطلائع والحديث عن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل نطاق المحافظة ، كما تم تنفيذ لقاء حواري مع النواب وتوجيه بعض الاسئلة حول القضايا والمشروعات التي تخص المحافظة

وثمن المشاركون في الصالون أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءًا هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل، والدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب و تعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، ويمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل ، وتعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

يُذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .