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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تنصيب القس صفوت عاطف راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة في المنيا

الدكتور القس اندرية
الدكتور القس اندرية زكي
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، في حفل رسامة القس صفوت عاطف راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة بمحافظة المنيا، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس شادي حنا، راعي الكنيسة الإنجيلية بسمالوط، والقس هاني عادل، رئيس لجنة الإدارة المالية بالمجمع، والقس منسى نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي، والقس ثابت سمير،  راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالطيبة، والقس نبيل صموئيل، رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجمع، والشيخ عزت فهمي، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع المنيا، والشيخ سمير مسعود، والشيخ سامي كامل، والشيخ حلمي يسى، شيوخ الكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي خطاب الحفل، مهنئًا في بداية كلمته القس صفوت عاطف وشعب الكنيسة بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة المنيا، كما أعرب رئيس الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب كنائس المنيا الإنجيلي اليوم احتفال اليوم، وقال: "أنا أول خادم للكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة وهي أجمل أيام حياتي".

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "بناء العلاقة الصادقة والحقيقية مع الناس تبقى إلى الأبد وهي إحدى أهم ثمار الخدمة، ودور الكنيسة أن تتجاوب  وتتحرك من أجل احتياجات الناس، وخدمة الجميع بدون إبهار وبدون تمييز".

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر حفل رسامة محافظة المنيا الدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس مدحت زاهيان رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي
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