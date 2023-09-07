تحقيقات موسعة حول ضبط متسول ارتكب فعلاً غير أخلاقي بالجيزة

فتحت نيابة جنوب الجيزة ، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط متسول ارتكب فعلاً غير أخلاقي بنطاق قسم شرطة فيصل، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بفعل غير أخلاقى بالطريق العام، وضبط مرتكب الواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الامن لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لسيدة توثق إرتكاب أحد الأشخاص فعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه، مشيرةً لتكرار تلك الواقعة يومياً بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه (سايس – مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة - محكوم عليه فى 3 قضايا "تسول").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.