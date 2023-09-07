رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون يسمح للرئيس المخلوع بالسفر إلى الخارج

سمح رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، بريس أوليجي نجيما، لرئيس البلاد المخلوع، علي بونجو أونديمبا، بالسفر إلى الخارج نظرا لحالته الصحية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضح رئيس المرحلة الانتقالية في بيان: "نظرا للحالة الصحية للرئيس السابق، فإن علي بونجو أونديمبا حر في التحرك. وإذا أراد، يمكنه السفر إلى الخارج للمراقبة الطبية".

كما دعا أوليجي نجيما، إلى وضع "دستور جديد" سيتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي، وتعهد بان يجري في الجابون، بعد أدائه اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية كرئيس لفترة انتقالية، "انتخابات حرة وشفافة".

هذا وأكدت لجنة المرحلة الانتقالية، في وقت سابق، أن ليبرفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونجو أونديمبا.

يذكر أنه تم إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الجابون عن إعادة انتخاب علي بونجو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64،27% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.