قصر ثقافة طنطا يناقش استراتيجية مصر لتمكين المرأة

استضاف قصر ثقافة طنطا، ندوة تثقيفية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك لمناقشة آليات تمكين المرأة سياسيا، وبحضور لفيف من رواد القصر، والمهتمين بالشأن الثقافي بمحافظة الغربية.

في هذا السياق، أوضحت الدكتورة هناء خليفة، مدرب التنمية البشرية أن المرأة يتكامل دورها مع دور الرجل وتقوم بمساعدته في مواجهة أعباء الحياة لكي يتم النهوض بالمستوى الاقتصادي للأسرة، وأشارت إلى أن هناك جهودا كبيرة من الدولة لحماية المرأة من الموروثات الخاطئة التي تتم ممارستها، مثل ظاهرة ختان الإناث، والزواج المبكر.

وقالت "خليفة": "الدولة وضعت قوانين تحد من بعض الموروثات الخاطئة كالزواج المبكر وذلك من خلال منع الزواج للفتيات أقل من 18 سنة، إلا إن الكثير من الأهالي يتحايلون عليها بطرق مختلفة ويتم تزويج الفتيات زواجًا عرفيًا وهو ما يتسبب في ضياع حق الفتاة مستقبلاً".

وتابعت أن مصر تعد أول دولة وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، تضمنت 7 مبادئ، أبرزها المساواة القانونية، وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وكذلك منحها الحقوق السياسية، فأصبح لها حق الانتخاب والترشح والتصويت في الانتخابات، كما تم منحها حق التعليم، والعمل، وتقلد المناصب المختلفة في الدولة.

وشددت مدربة التنمية البشرية على أن المجتمع في حاجة ماسة لثقافة جديدة وفكر جديد يتوافق مع القوانين التي تضعها الدولة، والاتفاقيات الدولية التي تحض على عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما، فيما طالبت مؤسسات المجتمع المدني بالسعي الجاد نحو تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، من خلال تقديم فرص متعددة وتنفيذ المبادرات الرئاسية، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

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