أخبار متوقعة ليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023

تقدم “البوابة نيوز” ملخصا لأهم الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

الجزائر.. يقوم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بزيارة رسمية إلى تركيا، بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون، وسيترأس عطاف، خلال هذه الزيارة، مناصفة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة "الجزائرية-التركية".

القاهرة.. تُنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين ندوة ومناقشة حوارية عن "مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية" في السادسة مساء بالقاعة المستديرة بالنقابة.

القاهرة.. تُعرض مسرحيتا "صادق النمك" من السعودية و"الروبة" من تونس، ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين المستمرة حتى 8 سبتمبر الجاري.

الكويت.. تنطلق منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا (تحت 23 عامًا) لكرة القدم المؤهلة إلى النهائيات التي تستضيفها قطر عام 2024، إذ تستضيف الكويت مباريات المجموعة التي تضم إلى جانبها العراق ومكاو وتيمور الشرقية، ويستهل منتخب الكويت الأولمبي مشاركته أمام منتخب تيمور الشرقية في حين يلاقي العراق نظيره مكاو وستلعب مباريات المجموعة على استاد جابر الأحمد الدولي.

