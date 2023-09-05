ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير السعودي لدى طهران: توجيهات قيادة المملكة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع إيران

السفير السعودي لدى
السفير السعودي لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد السفير السعودي لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي أن رؤية المملكة 2030، تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين المملكة وإيران، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين.

وقال العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران لمباشرة مهام عمله حسبما ذكرت قناة الإخبارية السعودية، إن توجهيات القيادة السعودية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين.

إيران طهران السعودية
ads