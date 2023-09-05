السفير السعودي لدى طهران: توجيهات قيادة المملكة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع إيران

أكد السفير السعودي لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي أن رؤية المملكة 2030، تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين المملكة وإيران، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين.

وقال العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران لمباشرة مهام عمله حسبما ذكرت قناة الإخبارية السعودية، إن توجهيات القيادة السعودية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين.