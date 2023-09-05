الخارجية الروسية: لافروف يزور بنجلاديش الخميس المقبل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيتوجه إلى دولة بنجلاديش يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقي برئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد ووزير الخارجية أبو كلام عبد المؤمن.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية يومي 7 و8 سبتمبر".

وأضافت أن برنامج لافروف "يتضمن لقاء مع رئيسة وزراء البلاد، فضلا عن محادثات مع وزير الخارجية".

وتابعت: "خلال الزيارة المقبلة، سيتم دراسة آفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بشكل شامل، ومن المقرر تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الأكثر إلحاحًا".