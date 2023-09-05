إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم بالصحراوي الغربى في المنيا

أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب من بوابة الرسوم بمركز المنيا واسفر الحادث عن مصابين جميعهم من محافظة الجيزة.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز المنيا إلى موقع الحادث تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.