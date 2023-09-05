عبدالرحيم كمال: حميد الشاعري الأكثر تأثيرا في الموسيقى العربية خلال نصف قرن

نشر الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعه بالمطرب والملحن حميد الشاعري ليشارك بها الجمهور.

وعلق على الصورة "حميد الشاعري الموسيقي الأكثر تأثيرا في الموسيقى العربية خلال نصف قرن" فى إشارة منه لتقدير مشوار فنى وموسيقى كبير، لرحلة فنية كبيرة للفنان حميد الشاعرى، تعاون فيها مع كبار نجوم العالم العربى.

وشارك الفنان حميد الشاعرى فى حفل "ليالى كاسيت 90"، والذى تمت إقامته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، بمشاركة نجوم الغناء فترة التسعينات، أبرزهم إيهاب توفيق، مصطفى قمر، هشام عباس، حميد الشاعرى.

يذكر أن السيناريست والكاتب عبدالرحيم كمال قدم للدراما العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها مسلسل "جزيرة غمام، نجيب زاهى زركش، القاهره كابول، ونوس، دهشة، الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، الرحايا".