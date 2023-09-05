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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يخوض مرانًا خفيفًا في النمسا

جانب من المران
جانب من المران
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، ضمن المعسكر الإعداد المقام حاليا في النمسا.

ويخوض الأهلي اليوم الثلاثاء مواجهة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وخرج من معسكر الأهلي، الرباعي مروان عطية ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم للانضمام لصفوف منتخب مصر، بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل الذين انضموا لمنتخب مصر الأولمبي.

فيما غادر كل من أليو ديانج معسكر الأهلي للالتحاق صفوف منتخب مالي، وعلي معلول للانضمام لمنتخب تونس، وبيرسي تاو الذي انضم لمعسكر جنوب إفريقيا.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

الأهلى NK Aluminiji النمسا محمد الشناوي
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