بالصور.. تكريم النجم اللبنانى وليد توفيق فى نقابة الموسيقيين

كرم النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، النجم اللبنانى وليد توفيق وكان بصحبته مدير أعماله إيلي خوري والمنتج الدكتور أحمد أيوب داخل مقر النقابة بحضور أعضاء النقابة وعلى رأسهم الفنان حلمى بكر، على مشواره الغنائى المليء بالنجاحات، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة، منهم المطرب حلمي عبد الباقي.

أعرب النجم وليد توفيق عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النجم مصطفى كامل، وقال: التكريم أعتبره وسامًا على صدري لم أنسه طول حياتي والغناء والنجاح في مصر له طعم تاني".



وقال النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.

وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.