ads
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

‏جدة على موعد مع حفل لعمالقة الزمن الجميل لميادة الحناوي وعفاف راضي ومحمد ثروت

حفل ميادة وعفاف وثروت
حفل ميادة وعفاف وثروت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

ضمن حفلات مميزة تقدمها الهيئة العامة للترفيه يترقب جمهور جدة  موعد حفل يعتبر الأول من نوعه، يجمع ثلاثة من اكبر الفنانين في الوطن العربي والتي استمرت مسيرتهم ‏عقود من الزمن.

‏الفنانة مياده الحناوي التي عرفت بصوتها الفريد وأدائها المميز على المسرح لقبت بمطربة الجيل حينها وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبدالوهاب عندما استمع إلى صوتها.

يقام الحفل يوم 14 سبتمبر ويشارك الفنانة مياده الحناوي في الحفل الفنانة القديرة عفاف راضي والتي تعتبر من فنانات مصر لمعت في نهايه السيتينيات وبدايه السبعينيات غنت الأغنيات العاطفية، وأغنيات الأطفال.

 ايضا يشارك الفنان والمطرب محمد ثروت والذي بدأ مسيرته أيضا في أغاني الأطفال والاغنيات الوطنية والدينية والعاطفية، ولحّن له كبار الملحّنين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال ومحمد الموجي وحلمي بكر وعمار الشريعي.

 

ميادة الحناوى عفاف راضي محمد ثروت
ads