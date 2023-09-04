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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تكشف رفع الصين مستوى التجسس على مواقعها الحساسة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، إن مؤسسات أمريكية كشفت رفع الصين لمستوى التجسس على بعض المواقع الأمريكية الحساسة كان أبرزها البيت الأبيض ومنتجع الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وكشف تقرير صادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال" عن إعلان السلطات الأمريكية ضبط عدد من المواطنين الصينيين حاولوا التسلل إلى مواقع عسكرية حساسة في أمريكا.

وقالت مؤسسات أمنية أمريكية إن مواطنين صينيين تسللوا إلى قواعد عسكرية أمريكية، فضلًا عن تسللهم إلى عدة مواقع أمنية حساسة أخرى خلال السنوات الأخيرة.

وبدأت السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقيقات حول وجود شبهات تجسس من جانب الصين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية.

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