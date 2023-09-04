رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ختام منافسات خماسيات كرة القدم للكليات

اختتمت فعاليات منافسات بطولة خماسيات كرة القدم لكليات جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأندية ومراكز الشباب بقنا، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بمشاركة 10 كليات و6 مراكز شباب بإجمالي 160 مشاركا.

وشهد رئيس الجامعة المباراة النهائية للمنافسات والتي جاءت بين فريقي كلية التجارة ومركز شباب نجع حمد الله بحضور الدكتور عبد الحق سيد القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والدكتور صدام حسين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

واسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق كلية التجارة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد لفريق مركز شباب نجع حمد الله.

وقام رئيس الجامعة بتسليم كؤوس البطولة والجوائز المالية والميداليات لأصحاب المراكز الثلاث الأولى كلية التجارة ومركز شباب نجع حمد الله ومركز شباب مدينة قنا.

شهد الفعاليات محمد وليد احمد مدير عام رعاية الطلاب ومبارك أحمد محمود مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومحمد موسي مدير ادارة النشاط الرياضي بالجامعة ومحمد عبده ومحمد رمضان ممثلي مديرية الشباب والرياضة بقنا ولفيف من العاملين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.