وزير التنمية المحلية: الانتهاء من محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة رأس سدر

قال اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة ستقوم بتسليم محطة الفرز الأولى بمدينة رأس سدر إلى المحافظة، مؤكدًا على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى فى كافة المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم الإنتهاء في محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة رأس سدر من توريد وتركيب (سير فرز بأبعاد 16 م طول * 1.2 م عرض)، بالإضافة إلى سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بارتفاع 1،5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 متر، كما تم توريد وتركيب مظلة معدنية لتغطية خط الفرز على مساحة 100 م2، وتركيب مظلة معدنية لتغطية المفروزات على مساحة 75 م2، توريد وتركيب لوحة كهرباء لتشغيل خط سير الفرز،كما تم توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولي بمدينة (راس سدر) وتتضمن ميني لودر زاحف (compact loaders) + شوكة،وعدد (2) مكبس معادن،و (2) مكبس مفروزات خفيفة، ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر.

ولفت اللواء هشام آمنة، الى أن محطة الفرز الأولى بمدينة (أبورديس) تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية وتشمل توريد وتركيب سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بارتفاع 1،5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 متر، وتوريد وتركيب بوابات حديدية لجميع المخارج، ومظلة معدنية لتغطية المعدات والمولد على مساحة 50 م2، ومظلة معدنية لتغطية المفروزات على مساحة 75 م2، كما تم توريد وتركيب خزانات مياة بالمواتير تكفي استهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200000 لتر بكافة مشتملاته، مشيرًا الى انه تم توريد المعدات لها وهى ميني لودر زاحف (compact loaders) + شوكة، وعدد (2) مكبس معادن، و(2) مكبس مفروزات خفيفة،ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر.