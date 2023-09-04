مدير إدارة أسوان يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

شهدت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، الاجتماع الذى عقده أشرف فتحى بالمتابعين والموجهين الأوائل المواد والأنشطة وموجه من كل مادة، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

فى بداية الاجتماع، تم الترحيب بالحضور واستعراض بنود الاستمارة الخاصة بمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

حيث تشمل بنود الاستمارة الاطمئنان على حالة المبانى والمنشآت التعليمية والتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمن والسلامة قبل بدء العام الدراسى حرصاً على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

يتم استيفاء كافة المعايير بالاستمارة من وجود أبنية مخالفة (حجرات خشبية - غرف صرف صحى) وتوافر معايير الأمن والسلامة كارتفاع وتأمين المراوح والنوافذ ومفاتيح الإنارة وثبات العوارض وصلاحية طفايات الحريق وتنفيذ عمليات الإخلاء.

وتم توجيه الموجهين بسرعة الانتهاء من استيفاء الاستمارات طبقًا للجدول الزمنى للتنفيذ بكل دقة، ويأتي ذلك فى إطار توجيهات عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.