بالفيديو.. مستشار الرئيس الفلسطيني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل متوهمة بأن اقتحامات الاحتلال لن يواجهها رد فعل فلسطيني على جرائمها، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد فقط استمرار الاحتلال.

وأضاف "الهباش" في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة وإطلاق عملية سياسية تحقق السلام، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار العدوان ونشر حالة من التوتر داخل المناطق الفلسطينية، وليس لديها النية الحقيقية للتهدئة.

وتابع، أن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل دائم للعدوان ومن حقه ردع ذلك العداون الإسرائيلي وقطع اليد التي تعتدي عليه، قائلًا: "إن العالم يجب أن يعرف حقيقة الاحتلال".

وأردف، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إصرار الاحتلال وحكومته على الاعتداءات على المدن الفلسطينية لن يقود إلا لمزيد من توتر الأوضاع و إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم، وأسفر الاقتحام عن إصابة 5 فلسطينيين بينهم سيدة، وهدمت منزل أحد المواطنين قيد الإنشاء، كما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية استهدفت اعتقال أحد المطلوبين.