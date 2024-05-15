ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بالصور| محافظ الجيزة: رصف طريق البراجيل أسفل محور 26 يوليو الجديد

رصف شارع البراجيل
رصف شارع البراجيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشدداً علي المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

وتابع محافظ الجيزة خطة رصف الطبقة السطحية للطرق الواقعة أسفل محور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل بحي المنيرة الغربية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.

وشدد المحافظ على رفع نواتج الاعمال والمخلفات أولاً بأول مع عدم السماح بوجود أي تعديات للمنشآت والمحال العامة علي خط التنظيم للاستفادة من مسطح الطريق.

كما وجه المحافظ بمراعاة إنشاء أرصفة المشاة والجزر الوسطي على أكمل وجه ودعم الطريق بمنظومة إنارة وذلك لتيسير حركة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

وتابع محافظ الجيزة خطة رصف الطبقة السطحية للطرق الواقعة أسفل محور ٢٦ يوليو الجديد بمنطقة البراجيل بحي المنيرة الغربية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.

وشدد المحافظ على رفع نواتج الاعمال والمخلفات أولاً بأول مع عدم السماح بوجود أي تعديات للمنشآت والمحال العامة على خط التنظيم للاستفادة من مسطح الطريق.

كما وجه المحافظ بمراعاة إنشاء أرصفة المشاة والجزر الوسطي علي أكمل وجه ودعم الطريق بمنظومة إنارة وذلك لتيسير حركة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقاً للجدول الزمني المحدد لها .

محافظ الجيزة رصف طريق البراجيل أسفل محور ٢٦ يوليو الجديد حى المنيرة الغربية والمحافظ يشدد علي رفع نواتج الأعمال أولا باول اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة