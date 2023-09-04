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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدًا.. بدء تلقي التظلمات من نتيجة امتحان الدور الثاني

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة امتحانات الدور الثاني، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، لمدة أسبوع.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالب/طالبة بنسبة 89.04%.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

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